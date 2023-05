Mor als 67 anys Enric Casi, mà dreta del fundador de Mango

L'exdirector general deentre els anys 1996 i 2015,, va morir el passat 27 de maig a, segons ha informat la companyia en un comunicat, en què destaca que l'exdirectiu ha estat "una de les persones que més ha contribuït" en el desenvolupament de la multinacional. Casi, de 66 anys, va ser durant dècades la mà dreta del president i fundador de Mango,L'de la companyia es va incorporar ela Mango com a consultor i amb els anys es va consolidar com una figura clau dins de l'empresa en la seva expansió internacional i en el desenvolupament del seu sistema informàtic i logístic arreu dels 115 mercats on la companyia és present a tot el món."Enric Casi ha contribuït enormement a què Mango sigui avui la gran companyia que és: nosaltres teníem unai obríemi ell ens guardava la rereguarda fent que tot funcionés", ha recordat el president no executiu de Mango, Isak Andic. Per la seva banda, el conseller delegat de Mango,, ha afirmat que sense l'exdirector general Enric Casi Mango "no seria avui en dia un dels principals grups d'Europa de la indústria de la moda".

