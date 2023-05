La streamer catalana Cristinini esclata contra el seu ex per l'assetjament a les xarxes

La streamer Cristinini se rompe en directo recordando todo el hate que le ha caído por su ex, ElMillor (que actualmente anda defendiendo a Coscu).

El tipo hizo hasta un directo donde la insultó de las formas más feas durante media hora que fue motivo de baneo casi permanente. pic.twitter.com/MzIisiSeTR — JaviOliveira (@javioliveira) May 28, 2023

La streamer catalanaha decidit parlar per primera vegada en cinc anys, des de la seva ruptura amb l'altre creador de contingut, el també català, per denunciar l'assetjament rebut des d'aleshores. De fet, la jove tarragonina no ha pogut contenir les llàgrimes mentre explicava les acusacions que l'han perseguit durant aquest temps.i he hagut de callar" ha comentat Cristinini en un directe en el seu canal de Twitch. Fins i tot, ha instat a recordar que ElMillor va incitar als seus seguidors a nomenar-la "gilipolles" o "subnormal", una vegada la seva relació va arribar a la fi.Les declaracions de l'streamer han seguit amb què li va suposar aquest assetjament: "va ser traumàtic", acaba confessant. Un malson que té el seu origen quan Cristinini va denunciar un dels vídeos d'ElMillor a YouTube i aquest va reaccionar etiquetant-la amb el pseudònim "".Ara, la creadora de contingut assegura que laservia per contrarestar les bromes i assetjament que ja deixaven veure després de la ruptura. Però, aquest gest va ser contraproduent, perquè a molts usuaris de l'entorn del català va justificar els insults, ha comentat Cristinini. La jove també ha afegit que reiteradament va demanar per privat que aturessin l'arran d'aquesta polèmica sense tenir èxit.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola