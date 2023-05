Les obres obliguen a traslladar el Tast a la Rambla a la plaça Catalunya

L’Associació d’Amics, Veïns i Comerciants de La Rambla deha presentat aquest dilluns la novena edició del– 9a Setmana de Gastronomia de Barcelona que estrenarà una nova ubicació provisional a lai reunirà 36 establiments. Entre el 8 i l’11 de juny, s’oferiran activitats gratuïtes i degustacions a preus de fins a 5 euros per tapa.El canvi d’ubicació, per lesde la Rambla de, s’espera que es repeteixi en les pròximes edicions de l’esdeveniment. L’epicentre del tast l’ocuparan 30 restaurants i sis pastisseries però també hi haurà altres espais de degustació així com productes gastronòmics del territori convidat dei set zones amb taules altes per menjar.La fira, que manté l’essència de motivar els barcelonins a través de la gastronomia perquè s’acostin al centre de la ciutat, tornarà a comptar amb una. El consum que es faci al Tast a la Rambla serà amb la moneda, que cadascun equival a un euro. També hi haurà dos espais deamb un programa d’activitats d’accés lliure i gratuït. A la fira també hi haurà tallers, ponències i representants del sector de la restauració, empreses d’alimentació i begudes.Pel que fa a l’oferta gastronòmica, hi haurà restaurants destacats com, el Restaurant, el restaurant de l’Hotel Sohod’Andrea Benedicti,Barcelona,, TabernaBarcelona i Bar. En el terreny de les pastisseries hi haurà Oriol Balaguer, Pastisseria Escribà o Mervier Canal.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola