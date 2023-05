El PSC guanya a Vilafranca del Penedès però l'independentisme podria governar

Vilafranca del Penedès 2023 Totes les dades Cens total: 28.287 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 15.525 54,88% Abstencions: 12.762 45,11% Vots nuls: 259 1,66% Vots en blanc: 278 1,82% Partit Vots % Regidors

Elha guanyat les eleccions municipals ded'aquest diumenge 28 de maig amb el 30,08% dels vots. D'aquesta manera,aconsegueix prendre la primera posició a, que aquesta vegada empata en la segona posició amb, cadascun amb 5 regidors, i s'imposa als republicans per un sol vot de diferència.Tot plegat després que els juntaires perdessin el que ha estat alcalde els últims quatre anys,, que va renunciar a repetir mandat, i presentessin en el seu lloc. Laamb 2 regidors iamb 1 tanquen l'arc consistorial, i deixen fora Ciutadans, que perd el regidor que va aconseguir el 2019. A les eleccions del 2019, Regull va aconseguir revalidar l'alcaldia imposant-se amb 7 regidors. Per darrere, ERC i el PSC van empatar amb 5 regidors.Tot i governar amb el PSC des de fa deu anys, nacionalistes i socialistes evitaven donar per feta la continuïtat d'aquest. Tots dos obrien l'opció de negociar amb ERC, un escenari que amb els resultats que hi ha hagut queda més obert que mai. Amb aquest escenari, i tenint en compte que només un vot separa Junts i ERC, la CUP podria decidir donar suport a un, però caldria veure qui l'encapçala.

