El PSC arrenca la campanya del 23-J amb una crida al vot a favor de la «política útil i el diàleg»

La prioritat és un pacte progressista a Barcelona

No hi haurà moció de censura a Catalunya

L'avançament electoral deha sacsejat l'endemà de les eleccions municipals. La derrota del PSOE a l'Estat només ha quedat maquillada a Catalunya, on el PSC ha estat el partit més votat tot i quedar-se a les portes de guanyar a Barcelona. El primer secretari dels socialistes, Salvador Illa, ha fet una valoració positiva de la decisió de Sánchez, que ha definit com a "valenta i encertada, i profundament democràtica". "És donar la veu als ciutadans perquè triïn el camí que ha de seguir Espanya", ha constatat.El PSC sortirà a guanyar les eleccions del 23 de juliol i Illa ha identificat dos camins: "o progrés, política útil i diàleg, o bé retrocés, política estèril i confrontació". "Demanem concentrar el vot en el camí del progrés, la política útil i el diàleg", ha dit. El PSC posarà en marxa la maquinària electoral a partir d'avui mateix, per elegir les candidatures i decidir qui dirigirà la campanya a les espanyoles. El PSC no farà primàries per escollir qui liderarà la candidatura catalana dels socialistes al 23-J.", ha dit. Per això ha insistit als ciutadans que cal que concentrin el vot en el PSC de cara a les eleccions espanyoles, per evitar que la divisió de les esquerres afavoreixi els partits de la dreta. "El PP ha fet bons resultats perquè ha concentrat el vot", ha indicat el dirigent socialista.Pel que fa a les eleccions municipals,, que ha estat el partit més votat. Ara tocarà traduir els resultats en governs i el criteri que seguiran els socialistes seran prioritzar "l'estabilitat", els governs "progressistes" i els "pactes pensats en clau de poble o ciutat". "No farem servir pobles o ciutats com a moneda de canvi de res", ha assenyalat el candidat.Els acords i les converses les dirigiran els candidats que es van presentar a les eleccions. A Barcelona, doncs, les pilotarà. Tots ells estaran coordinats per Lluïsa Moret, vicesecretària d'Organització del PSC. "Estem al servei de Catalunya i per tant els resultats els posarem al servei de posar Catalunya en marxa", ha assenyalat Illa.En el cas de Barcelona, el líder del PSC ha dit que cal un govern progressista i estable, pensat en "clau barcelonina". "El PSC ha estat sempre un factor d'estabilitat a la ciutat", ha afirmat, i ha deixat clar queper cap altre pacte, tampoc en relació amb les eleccions espanyoles. Sigui com sigui, preguntat per si descarta la sociovergència, Illa ha dit que "no es pot descartar res".La patacada d'ERC a les eleccions municipals ha deixat encara més dèbil el govern de Pere Aragonès, però Illa ha. "Catalunya l'hem d'aixecar entre tots", ha afirmat. El líder del PSC ha dit que respecta la decisió d'Aragonès de no convocar eleccions, però sí que ha demanat posar davant de tot els interessos del país. Illa ha dit que cal estabilitat, i ha apuntat que governar amb 33 diputats no és positiu.

