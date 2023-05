Feijóo ja demana una «victòria incontestable» el 23-J

El líder del PP,, ha reclamat una "majoria incontestable" després de l'anunci per sorpresa de Pedro Sánchez de convocar eleccions anticipades per al 23 de juliol. Feijóo ha assenyalat que les urnes han donat un "missatge contundent" i ha dit sobre les eleccions del juliol: "Com abans, millor". Tot seguit, ha convidat els ciutadans a tancar un cicle polític i iniciar-ne un altre, liderat per ell. Feijóo ha explicat que ha mantingut una conversa amb el líder de Vox,, i que s'han felicitat pels resultats obtinguts.Feijóo ha definit com aels resultats de diumenge, però ha advertit als seus que "el sanchisme no ha estat derogat encara" i ha reclamat que els espanyols diguin clarament què volen el 23 de juliol. Feijóo ha demanat deixar enrere els darrers cinc anys de govern de Sánchez. Ha cridat a la mobilització de "l'Espanya que no suporta això" i ha definit el 28-M com "un primer pas" per arribar a la Moncloa, referint-se en tot moment al PSOE com el "sanchisme".El president dels populars ha ofert uni ha demanat confiança en un PP "moderat" que ha de posar fi a una política "frívola i que fractura". Ha recordat que va demanar a Sánchez que convoqués les eleccions espanyoles fent-les coincidir amb les municipals i autonòmiques, per no fer dues eleccions en tan poc temps. I ha al·ludit críticament al fet que la campanya coincidirà amb la presidència espanyola de la UE.Alberto Núñez Feijóo ha passat en poques hores de ser el gran guanyador de les eleccions municipals i autonòmiques del 28-M a haver d'entomar unes eleccions espanyoles convocades d'urgència per Pedro Sánchez. Unprovocat per lapatida per les esquerres i el triomf del PP, que s'ha fet amb sis comunitats autònomes fins ara governades pel PSOE i els seus aliats.Diumenge a la nit, Feijóo va sortir al balcó de la seu del PP a Génova per proclamar que havia guanyati que s'iniciava "un nou cicle polític". Però aquesta suposada "centralitat" del PP passarà ara una dura prova: la necessitat de tancar acords amb l'extrema dreta de Vox per fer-se amb alcaldies i governs autònoms. Uns acords que seran el preludi d'una campanya electoral espanyola a cara de gos.

