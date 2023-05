L'alcalde més jove de Catalunya té 19 anys i és de Portbou

Portbou 2023 Totes les dades Cens total: 839 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 647 77,11% Abstencions: 192 22,88% Vots nuls: 10 1,54% Vots en blanc: 6 0,94% Partit Vots % Regidors

Gael Rodríguez es convertirà amb l'Amb només 19 anys ha aconseguit majoria absoluta a(Alt Empordà). El PSC s'ha fet amb els sis dels nou regidors que hi ha en joc en aquest municipi. El PSC s'ha imposat al municipi amb gairebé eldels vots (363) i una participació del 77,1%, gairebé tres punts per sobre de la del 2019.El PSC, sota les sigles, s'ha imposat doncs a l'adscrita a Junts, Ara Portbou, que liderava l'actual alcalde, Xavi Barranco. El PSC han trencat així l'hegemonia que des de fa anys ostentava l'antigai que l'any 2019 va donar 7 regidors a Junts.Per trobar uns resultats similars, cal remuntar-se alquan els socialistes van aconseguir 5 regidors i CiU, 2. Rodríguez assegura que els resultats demostren que el municipi necessitava un "canvi" i reivindica la "capacitat de treball" del seu equip.Entre els principals reptes que es marca Rodríguez, hi ha acabar ambal municipi perquè "no hi ha futur", "construir oportunitats", sanejar el consistori i la transformació del municipi. "És un poble que s'ha quedat parat en el temps i Portbou ha de dir-li hola al segle XXI", assegura el futur alcalde.

