👏🏻 Les palades posen el punt final a aquest acte simbòlic de la primera pedra del nou Spotify Camp Nou pic.twitter.com/jtIRUqNsVS — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) May 29, 2023

Eles va acomiadar aquest diumenge delen un partit ple d'emocions.van prendre el protagonisme a l'estadi en una tarda plàcida en què van superar el Mallorca per 3 gols a 0. Amb la ressaca de tot plegat, però, el club s'ha concentrat el matí d'aquest dilluns al feu blaugrana en l'acte de col·locació de laEl primer a agafar el micròfon ha estat, que ha volgut recordar totes les memòries que els culers conserven entre aquestes parets, abans de guardar la samarreta de partit en una capsa, on restarà fins que els seus jugadors hi puguin tornar. A continuació, ha estat el torn de Busquets, que ha expressat que se sent un privilegiat per haver estat capità del Barça sobre aquesta gespa.també sap el que suposa aquesta responsabilitat, ja que és la jugadora amb més partits amb la samarreta blaugrana i va lluir el braçalet de la senyera en nombroses ocasions. Aquest dilluns, ha estat l'encarregada de desar la pilota de futbol a la caixa, juntament amb la samarreta. Tot, abans que Laporta s'hagi encarregat de tancar l'acte i de llançar un auguri: "".

