El candidat comunista revalida la victòria en el poble més ric de Galícia

Ho ha tornat a fer. El candidat del partitha tornat a guanyar per majoria absoluta a, un poble situat a Corunya (Galícia). El particular del cas és que el seu alcalde, Ángel García Seoane, s'ha declarati republicà però des del 2003 governa en aquest municipi, que ha esdevingut eli un dels 25 amb la renda per càpita més alta de l'estat espanyol.Alternativa dos Veciños, ha revalidat la majoria amb 13 dels 21 regidors que es disputen en aquest poble de 35.000 habitants. El que representa el 54% dels vots. El segon partit més votat ha estat el PP amb 5 regidors, PSDEG-PSOE amb 3 i Bloque Nacionalista Gallego amb 1 regidor.L'alcalde García Seoane ha estat nomenat fill adoptiu deés regidor honorari del poble.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola