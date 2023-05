11:13 Albiol explica la victòria a Badalona per haver "superat les barreres ideològiques" i anat "més enllà de les sigles"



El candidat del PP a l'Ajuntament de Badalona (Barcelona) i guanyador de les eleccions, Xavier Garcia Albiol, ha atribuït la majoria absoluta a haver presentat “un projecte que ha esborrat fronteres ideològiques, ha anat més enllà de les sigles” i que segons ell ha donat prioritat a la ciutat. "A mi m'han votat moltes persones que són independentistes, que són socialistes o que voten altres formacions polítiques", ha subratllat en una entrevista a La 2 i Radio 4 d'aquest dilluns recollida per Europa Press, després de demanar 18 dels 27 regidors del consistori.

11:08 Sirera tanca la porta a unir-se a Colau per fer alcalde Collboni: "Amb els comuns no aniria ni a fer un cafè"



Daniel Sirera ha tancat la porta a sumar esforços amb Ada Colau per fer alcalde Jaume Collboni i arrabassar-li l'alcaldia de Barcelona a Xavier Trias. "Amb els comuns no aniria ni a fer un cafè", ha remarcat el popular. Ho ha explicat en una entrevista a Rac1 en què ha advertit que qui vulgui rebre el suport del PP primer s’haurà d’asseure a parlar amb ell i exposar-li quines són les seves intencions a la capital catalana. "El més important és que les polítiques que han desfet Barcelona en els darrers quatre anys no ho segueixin fent", ha assenyalat. Tot i això, s’ha mostrat partidari que governi la llista més votada. Sirera ha celebrat els resultats obtinguts a Barcelona on el partit ha passat de dos a quatre representants.

10:13 BComú insisteix en el tripartit: "Les matemàtiques canten, hi ha una majoria àmplia d'esquerres"



El número dos de la llista de BComú a l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Martí, ha insistit, l'endemà de les eleccions, a forjar un govern d'esquerres a la ciutat al costat del PSC i ERC, de qui ha subratllat que en l'últim mandat han "permès", "avalat" i "aprovat" les mesures impulsades per Ada Colau. Així ho ha dit en una entrevista a TV3, com ja ho va fer també la mateixa alcaldessa després de conèixer-se la victòria de Xavier Trias. "Les matemàtiques canten, hi ha una majoria àmplia que permetria un govern progressista i d'esquerres entre les tres forces", ha afegit. De moment, Collboni s'ha obert a aquesta opció per Ernest Maragall ha reivindicat que s'ha de respectar la voluntat de la "majoria", refredant així un possible tripartit.

10:05 Pedro Sánchez convoca una declaració institucional a les 11:00 després d'un 28-M copsat pel PP i Vox



El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha convocat una declaració institucional al palau de la Moncloa a les 11:00 hores d'aquest dilluns, l'endemà de les eleccions autonòmiques i municipals celebrades aquest diumenge a tot l'Estat. Uns comicis en què PP i Vox s'han erigit en els grans vencedors, a mig any per les eleccions espanyoles.

10:04 El Camp de Tarragona es torna socialista



Com una onada roja, el PSC ha passat per les eleccions municipals al Camp de Tarragona guanyant amb solvència, com a la resta de Catalunya, i recuperant les alcaldies de les dues grans ciutats de la regió, Reus i Tarragona, a banda de mantenir i consolidar el Vendrell la tercera ciutat de la demarcació.

09:43 Trias es mostra convençut que Collboni no intentarà un tripartit d'esquerres per apartar-lo de l'alcaldia



Xavier Trias ha assegurat que està convençut que Jaume Collboni no intentarà pactar amb els Comuns i ERC per desbancar-lo i arrabassar-li l'alcaldia de l'Ajutnament de Barcelona. Ho ha dit en una entrevista a 'RAC-1' en què ha recordat que fa quatre anys es va produir "una situació molt negativa", en referència al que ell ha denominat "operació Valls". En aquest sentit, ha indicat que va ser un moviment del qual "tothom n'està molt penedit" i ha afirmat que confia que la voluntat de totes les formacions sigui que governi la llista més votada. El cap de llista de Junts ha apostat per forjar un "govern fort" amb "fórmules d'entesa" amb socialistes i republicans i ha manifestat la seva intenció de tenir Maragall "a prop". Xavier Trias ha assumit el seu paper de guanyador de les eleccions i ha dit que encetarà una ronda de converses amb les diferents formacions per “trobar els acords suficients per poder governar”.