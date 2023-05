Maragall, l'endemà de la victòria de Trias: «Hem de respectar la voluntat majoritària de la ciutadania»

Hi hauràa Barcelona per evitar que Xavier Trias sigui el nou alcalde de la ciutat? A hores d'ara, tot indica que és un desig d'Ada Colau i Jaume Collboni, però que no compta amb el suport d', la força que tindria la clau per declinar la balança cap a aquesta opció. "Hem de respectar la voluntat majoritària de la ciutadania. Barcelona necessita un govern estable", ha dit el candidat dels republicans,, l'endemà de la victòria de Junts a la ciutat en una entrevista a Els Matins de TV3. En aquest sentit, ha assegurat que no es prestarà a una operació com la que va passar fa quatre anys, quan ell mateix va ser el guanyador de les eleccions i va ser desbancat per BComú, PSC i els vots de Manuel Valls.Així, encara que no sigui taxativament, els republicans descarten d'entrada el possible tripartit que va posar damunt la taula ahir al vespre l'actual alcaldessa en Barcelona i al qual es va obrir el cap de llista del PSC. El candidat d'ERC ha remarcat, també, que ser la força més votada, com és el cas de Trias, és "definitori" en unes eleccions. Aquest matí laes reunirà per abordar el panorama que queda després d'uns comicis on els republicans han passat de ser la primera a la quarta força a la capital catalana i la primera a la tercera a tot el país . Això suposa que encara no s'ha decidit sobre la possibilitat de fer un tripartit o no a la ciutat, si bé diverses fonts dels republicans consultades per Nació apunten que no es prestaran a fórmules "estranyes" com podria ser la plantejada ahir al vespre per Colau.Més enllà del debat sobre el tripartit, Maragall va trucar a Trias poc després de saber-se el resultat de les eleccions per felicitar-lo, ahir al vespre. "És el candidat més votat i el guanyador de les eleccions. És a ell a qui pertoca prendre la", ha afegit també aquest matí a la televisió catalana. El vespre de diumenge, quan ERC va sortir a valorar els resultats, Maragall va expressar la seva voluntat deamb el nou govern que surti a Barcelona les "idees", "contingut" i "propostes" que els republicans han proposat en els últims quatre mesos.També va assenyalar que és a Trias a qui correspon la responsabilitat dela construcció d'un "govern fort i estable". Sobre què ha fallat en aquestes eleccions, va lamentar no haver estat capaç de liderar una alternativa "" i "", i va atribuir els mals resultats al fet que s'hagi acabat imposant un "marc de".Per la seva banda, Trias ha mostrat, també aquest matí, el convenciment que Collboni no intentarà pactar amb els comuns i ERC per desbancar-lo i arrabassar-li l'alcaldia de l'Ajuntament. Ho ha dit en una entrevista a Rac1, en la qual ha recordat que fa quatre anys es va produir una situació "molt negativa", en referència al cop de porta a Maragall, que ha definit com a "operació Valls". El guanyador de les eleccions ha indicat que "tothom n'està molt penedit" i ha afirmat que confia que la voluntat de totes les formacions sigui que governi la llista més votada.Tot i els desitjos de Trias, Collboni, de moment, no ha renunciat a l'alcaldia. El número dos de la jornada del 28-M va allargar la mà a ERC i als comuns per obrir una "nova etapa de progrés i estabilitat". En una compareixença després de saber-se el resultat, va deixar entreveure així que no renuncia a ser alcalde, malgrat que en campanya va dir més d'una vegada que si no guanyava aniria a l'oposició. Segons Collboni, de les eleccions del 28M a Barcelona se'n desprén que Barcelona ha votat "un canvi de progrés", i per això va situar el PSC com a primera força progressista. "Tenim l'oportunitat i el deure d'obrir una nova etapa de progrés i estabilitat", va afegir.

