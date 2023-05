Erdogan guanya les eleccions presidencials a Turquia en la segona volta

El president de, ha revalidat aquest diumenge el seu mandat al país després de guanyar la segona volta de les eleccions presidencials, segons ha confirmat el. L'anunci ha estat realitzat pel president de la màxima autoritat del país,, després de validar la pràctica totalitat dels vots rebuts.A falta de correccions finals, el Consell Suprem Electoral ha concedit a Erdogan el, pel 47,9% per al seu gran rival i líder opositor,. Així, el president turc ha sortit vencedor en els comicis més renyits des que va assumir per primera vegada el càrrec el 2014. Erdogan ja ha declarat el triomf davant dels seus seguidors i Kiliçdaroglu ha admès públicament la derrota.Per la seva banda, els líders dels, lao fins i tot elja han començat a felicitar el president.també han celebrat a l'uníson la victòria d'Erdogan, central en l'important acord indirecte aconseguit entre ambdós països per a l'exportació de gra ucraïnès i fertilitzant rus per motius humanitaris, del que Turquia és país garant. El president del, Luiz Inacio, i el mandatari veneçolà,, no s'han volgut quedar enrere i han expressat les respectives felicitacions.

