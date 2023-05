El temps d'aquest dilluns: calor, pols sahariana i tempestes localitzades

Una setmana passada per aigua

Còctel meteorològic complet el d'aquest dilluns a. La calor serà l'ingredient predominant, amb lescom diumenge, acompanyada però, deal litoral. El toc picant arribarà a partir del migdia a la meitat oest del país, on apareixeranEl Servei Meteorològic de Catalunya () preveu una setmana marcada per les pluges i aquest dilluns en serà el preludi. Les nuvolades aniran incrementant a l', a les terres dei al, fins que a la tarda descarregarà de manera moderada, però amb llamps i trons a molts indrets.Més enllà de les precipitacions, s'esperen temperatures entre els 15 i els 30 graus, el qual obligarà a combinar el paraigua amb la màniga curta. Amb tot,, amb sol i meteorologia d'estiu, una tendència dual que es mantindrà els pròxims dies. El vent no serà protagonista en cap cas.

