Trias guanya en quatre dels 10 districtes de Barcelona

La candidatura liderada per, s'ha imposat en quatre dels deu districtes de la ciutat. Concretament, ha guanyat a Sarrià-Sant Gervasi (40%), Gràcia (26%), l'Eixample (28%) i Les Corts (31%), de manera que ha duplicat els seus vots. Unes xifres que també es reflecteixen en els resultats generals, en què de l'11% de vots que va obtenir Junts les eleccions del 2019, ha arribat als 22% actuals.Per altra banda, elha aconseguit la victòria a Horta Guinardó (amb el 22%), Sant Andreu (23%), Nou Barris (31%) i Sant Martí (23%). Així doncs, els socialistes s'han imposat als, que tan sols han guanyat a Sants-Montjuïc (22%) i Ciutat Vella (27%), cedint Sant Martí, districte on van guanyar les darreres eleccions.El partit que ha sortit més malparat del 28M a Barcelona ha estat, perquè no ha guanyat en cap dels 10 districtes. A més, els republicans només han sumat 5 regidors a la capital catalana.Els altres dos partits polítics que han aconseguit representació al consistori han estat el. El partit popular, per una banda, ha obtingut representació en sis districtes -Gràcia, Sant Martí, Sants, Eixample, Ciutat Vella, Sant Andreu i Horta-. El partit d'ultradreta, per l'altra, ha irromput en set dels 10 districtes -Les Corts, Sants-Montjuïc, Sant Andreu, Sarrià, Sant Martí, Horta Guinardó i Nou Barris.

