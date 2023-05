Per què Salellas pot ser alcalde de Girona malgrat la victòria del PSC?

Girona 2023 Totes les dades Cens total: 68.515 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 34.822 50,82% Abstencions: 33.693 49,17% Vots nuls: 556 1,59% Vots en blanc: 554 1,61% Partit Vots % Regidors

L'alcaldia de Girona: entre el tripartit independentista o el govern en minoria del PSC

Enemics íntims

El govern en minoria del PSC, l'alternativa

Elha tornat a guanyar unes eleccions aperò el nou alcalde de la ciutat pot ser. Aquesta és la paradoxa que deixa la nit electoral a Girona, un frec a frec entre el PSC i Guanyem, candidatura que té la CUP incorporada. Els socialistes s'han imposat per 600 vots, però els dos partits han empatat en regidors: vuit per banda. Són dos més que els sis edils de, que en baixa tres i es queda sense opcions de mantenir l'alcaldia. ERC, amb tres regidors, i el, amb un representant cadascun, completen el mapa del consistori. Malgrat la victòria del PSC, Sílvia Paneque no té garantida la batllia alcaldessa. Quins són els pactes possibles? Per què Salellas és el principal candidat a l'alcaldia si va quedar segon?La disjuntiva per elegir alcalde és la mateixa que fa quatre anys: oo govern en minoria. Ara bé, els actors i les probabilitats s'han capgirat. Si el 2019 el pacte a tres bandes entre Guanyem, el PSC i ERC com a alternativa ano va prosperar, aquest cop un altre tripartit, en aquest cas independentista, és l'opció més factible. Això pot fer alcalde Salellas. Plegats, els partits independentistes sumen 17 regidors, que superen amb escreix els 14 que marquen lanecessària per investir Salellas. Tant el líder de Guanyem com la candidata de Junts han recalcat que prioritzen els pactes entre, però no ho tindran fàcil per posar-se d'acord.Guanyem ha marcat tres línies vermelles per arribar a un acord amb la resta de forces polítiques: mantenir l'alcaldia independentista, canviar el model de Girona i impulsar una agenda social i republicana. La primera condició serà, a priori, on caldrà remar menys. Salellas i l'exconsellera Geis coincideixen en la necessitat de tenir un govern sobiranista. Fins i tot de, que, tot i la decepció pels resultats de Junts, s'ha mostrat "esperançat" amb què es pugui investir un candidat independentista. Per contra, tant en la voluntat de canvi de cicle com en les polítiques socials els dos partits es troben, a priori, als dos extrems.Després de les dues legislatures de Madrenas, Girona necessita una "transformació". Aquest és el diagnòstic de Salellas, que durant laha centrat bona part de les crítiques en l'acció de govern de Junts. Ara, es pot trobar investit, i amb l'opció de fer efectiu el canvi de rumb per la ciutat, gràcies al suport de Geis, hereva de les polítiques de Madrenas: de rivals a enemics íntims. Caldrà veure com s'articula finalment l'aliança: des d'un pacte de govern a un suport puntual en la. Ladels resultats a Girona auguren unaL'èxit de Guanyem s'explica, en part, per haver aconseguit teixir una proposta amb recorregut més enllà de l'. S'ha mostrat obert a pactar tant amb ERC com amb el PSC i durant la campanya ha rebut suports d'agents transversals de la ciutat: des de figures properes al PSC– com l'alcaldessa– fins a l'excandidata per Junts,, que va renunciar a presentar-se per les batalles internes del partit.Laha estat elde Junts en el camí per revalidar l'alcaldia. L'elecció de Puig com a candidata no va generar consens i, després de la renúncia de l'arquitecta, el partit de Puigdemont no va trobar relleu fins pocs mesos abans de les eleccions quan es va optar per la figura de Geis. L'exconsellera ha pagat el desgast dels mandats de Madrenas. Tot i ser una figura coneguda a la ciutat– va guanyar les primàries per ser la primera de la llista ala contra l'alcaldessa– l'exconsellera ha anat a remolc durant tota la campanya amb un projecte menys consolidat que els seus rivals polítics.Més enllà del desgast, l'altra clau de la desfeta de Geis ha estat la: la ruptura del grup municipal entre Junts i ela mig mandat ha passat factura a l'espai postconvergent. El candidat demòcrata,, ha concorregut en solitari amb la marca d', però no ha pogut superar la barrera del 5% per mantenir-se al consistori. En l'escenari hipotètic d'haver-se mantingut l'aliança, elsde Ribas potser haurien permès a Junts sumar per mantenir-se com a primera força sobiranista, molt a prop del PSC de Paneque. A la pràctica, els suports demòcrates s'han quedat sense representació i Junts ha perdut gairebé la meitat de l'electorat–els 13435 vots s'han reduït a 6949.La darrera alcaldessa del PSC va ser Pagans. Han hagut de passarperquè els socialistes recuperessin un dels feus tradicionals del partit, on van arribar a tenir cinc majories absolutes consecutives. De Pagans a Paneque: han estata l'ombra on, des que el 2011 van ser destronats per Puigdemont, els socialistes de Girona han fet tots els: des de líders de l'oposició a socis de govern de Junts amb un breu impàs pel purgatori del 2015, quan van marcar el mínim històric amb quatre regidors.A Paneque només li falta un paper per fer: ser alcaldessa. Les seves opcions passen perquè no hi hagi acord entre independentistes. Com a guanyadora de les eleccions, Paneque en fa prou ambper ser alcaldessa, precisament l'escenari que va tenir Girona el 2019. En aquella ocasió, Marta Madrenas va ser elegida només amb el suport dels seus nou regidors. Paneque es va quedar sense opcions de compartir l'alcaldia després de l'entre Guanyem, el PSC i ERC per fer un tripartit. Ara, un nou tripartit amenaça de tornar a deixar sense govern als socialistes.

