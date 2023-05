Junqueras reivindica la victòria d'ERC en nombre de regidors: «Continuarem al servei del país»

Seriositat, cares llargues i ulls vidriosos. Els resultats de les eleccions municipals han estat un cop molt dur per ERC , que ha passat de primera a quarta força a Barcelona i de primera a tercera a tot el país. El president de la Generalitat,, que ha viscut aquestes eleccions com un test d'estrès sobre el lideratge d'ERC a Catalunya, no ha valorat els resultats. Només ho han fet el president del partit,, i l'alcaldable per Barcelona,. Tots dos han fet petites intervencions sobre des de l'Estació del Nord, acompanyats d'algunes cares visibles d'ERC, com el també candidat de Santa Coloma de Gramenet,. "No són els resultats que nosaltres desitjaríem, però està bé fer valdre el que hem aconseguit: més de 360 victòries i ser la primera força en nombre de regidors", ha reivindicat Junqueras.Amb això es queden els republicans avui, amb una xifra que consideren que els dota de "moltes eines" per continuar treballant al servei del país. "Plens d'humilitat diem que continuarem al servei del país", ha reiterat Junqueras. Però què ha fallat? Avui no ha estat el dia de l'anàlisi i tot plegat es debatrà en llargues reunions a la seu del carrer Calàbria, però sí que hi ha un element que Junqueras, durant el seu discurs, ha volgut assenyalar: la. Segons el president del partit, aquest element ha fet baixar el nombre de vots per a tots els partits, i també per ERC: "És una dada objectiva. No hem sigut capaços de mobilitzar a part de l'electorat, que ha decidit quedar-se a casa seva", ha apuntat.Després ha estat el torn de Maragall, visiblement devastat. Ha assistit a l'Estació del Nord acompanyat de la seva dona, la seva filla i els nets. Tots ells han estat protagonistes també aquests dies de la campanya: han acompanyat l'alcaldable d'ERC, el seu familiar, en actes i rutes. Aquesta nit no s'han separat del seu costat. Amb sinceritat, Maragall, molt mésque Junqueras, ha explicat que no han estat capaços de liderar l'"progressista i sobiranista", i ha lamentat que s'hagi acabat imposant el "". Durant tots aquests dies el candidat d'ERC a la capital catalana ha intentat fer una campanya lluny dels retrets i el soroll, posant damunt la taula propostes, però finalment el tots contra Ada Colau s'ha imposat i ha situat Trias i Collboni com a guanyadors."Ja hea Trias. És el candidat més votat, i és a ell a qui correspon la responsabilitat de liderar la construcció d'un govern fort i estable", ha afegit Maragall. Ha expressat la seva voluntat de compartir amb el nou govern les idees, contingut i propostes que els republicans han proposat en els últims mesos que considera que són importants per a la transformació de la ciutat. El mateix ha fet durant aquests quatre anys, amb l'aprovació de pressupostos del govern dels comuns i BComú.Maragall tam bé ha lamentat lano només de Barcelona, sinó de tot Catalunya, i ha fet una crida a la unitat deldavant "l'evident amenaça de les forces anticatalanistes". Rufián no ha intervingut. En el seu cas, a Santa Coloma ERC ha aconseguit pujar un regidor i la socialista Núria Parlon ha mantingut la majoria absoluta a l'àrea metropolitana mentre s'aproven els pressupostos de la Generalitat amb Salvador Illa era un repte gairebé impossible.

