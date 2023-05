Colau posa ordre a la desfeta electoral amb una proposta per desbancar Trias

Un context de "campanyes orquestrades" de l'elit

Xavier Trias li ha tornat la jugada a Ada Colau. El candidat de Junts ha estat la llista més votada superant l'alcaldessa , la revenja exacta del que va fer la líder de Barcelona en Comú amb ell, vuit anys enrere. I Colau -tercera força més votada- ha trucat per felicitar-lo . Ara bé, minuts després, la mateixa veu que havia trucat Trias faria una proposició pública per amargar-li la festa. Un pacte amb PSC i ERC per desbancar el guanyador de les eleccions. "Aquesta és una ciutat progressista i necessita governs progressistes. I", ha valorat la cap de files dels comuns des de la sala de La Paloma, al Raval.Molt més explícita que el socialista Jaume Collboni, que s'ha limitat a dir que "el PSC no descarta res", Colau ha posat sobre la taula un pla transparent tot i que improbable. Així, ha proposat que als membres d'aquests tres partits "Era la resposta a una evidència electoral que no ha donar prou de sí per fer batallar els comuns per l'alcaldia. L'escrutini deixa clara la victòria de Trias per sobre de Colau, en el duel alimentat els darrers mesos.Junts s'ha quedat amb 11 regidors, que també suposa sumar-ne un als que actualment tenen els comuns al consistori, el PSC se'n queda 10 i els comuns -en un final cruel en què només els han separat uns pocs vots dels socialistes- han acabat amb 9. Al seu torn, Maragall s'ha quedat amb cinc regidors, el PP, amb quatre, i Vox, amb dos.En el seu discurs per posar ordre a la desfeta, la líder de Barcelona en Comú ha volgut contextualitzar la derrota. D'una banda, perIgualment, ha felicitat la formació vermella per "millorar els resultats" de les eleccions anteriors. Feia referència al nombre de regidors, no de votants. Ja que, de fet, tant els socialistes com els comuns han rebut menys vots que al 2019, també amb una participació menor. Sigui com sigui,Reprenent la lectura àmplia sobre els vots rebuts per la seva llista, però, l'alcaldessa ha explicat part de la situació amb el recordatori "d'un context de soroll constant" amb "campanyes de difamació finançades" i relacionades amb "determinades elits d'aquesta ciutat". Malgrat tot, Colau ha acabat la nit de la mateixa manera que va iniciar la campanya, lligant-se al model de ciutat exhibit els darrers vuit anys., celebrava, mentre Jordi Martí Grau i Jaume Asens intentaven simular un mínim d'ànim, davant una derrota que visiblement colpidora. La líder del projecte, emocionada, intentava tirar de fortalesa. Especialment, amb "un panorama complicat" pel gran creixement "de la dreta i l'extrema dreta" arreu del país i l'Estat.La proposta per desbancar Trias ha aconseguit animar la parròquia dels comuns present a La Paloma. Crits dehan interromput el discurs de Colau, aliens a la improbabilitat que la suma -especialment complexa- surti. Ara bé, si tots els plans de l'alcaldessa s'ensorren, Ada Colau ha insistit en la plena confiança al manteniment dels canvis que ha introduït a la ciutat els darrers anys., ha rematat.

