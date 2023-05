El PSC escombra Junts a Girona però no té garantida l'alcaldia

Girona 2023 Totes les dades Cens total: 68.515 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 34.822 50,82% Abstencions: 33.693 49,17% Vots nuls: 556 1,59% Vots en blanc: 554 1,61% Partit Vots % Regidors

Victòria agredolça del. Els socialistes escombrendel seu principal feu, aconseguit perel 2011, però, malgrat els vuit regidors que la situen com a primera força de les eleccions municipals,. A l'espera dels pactes postelectorals, els resultats d'aquest vespre obren la porta a una aliança entre-segona força amb vuit regidors-, Junts -que recula fins als sis- i els tres regidors d'-la quarta força de les eleccions- com una possibilitat amb opcions reals amb Lluc Salellas com a nou alcalde. El líder de Guanyem ja s'hi ha pronunciat a favor.La pujada dels socialistes de sis a vuit regidors permet al PSC imposar-se ai fa bona l'aposta per Paneque, la més experimentada dels candidats. El PSC torna a guanyar en una de les seves places preferides a nivell municipal que va bastir, durant prop de quaranta anys, primer ambi després ambque van perdre en mans deel 2011. Precisament, Paneque va entrar com a regidora el 2011, després de la desbanda de militants que van tenir els socialistes i ha aconseguit refer el partit després de tocar fons el 2015 i ha construït un projecte alternatiu des d'una posició activa.Les opcions del PSC per governar es redueixen a governar en minoria a l'espera que elsno es posin d'acord i és improbable que trobin suports en Junts i Guanyem. Amb Junts, van arribar a compartir govern durant el primer mandat de, trencat quan els socialistes van donar suport al 155. Amb Guanyem, el 2019 es va provar de pactar per bastir una alternativa a Madrenas, però no van arribar a bon port. Tant la candidata de Junts, l'exconsellera Gemma Geis, comper Guanyem han descartat durant la campanya investir un alcalde que no sigui independentista.Així, Guanyem es troba davant d'una oportunitat històrica d'encapçalar l'alcaldia i obrir un nou cicle. El partit de l'esquerra independentistaha guanyat dos regidors respecte del seu màxim històric aconseguit el 2019, quan amb sis escons van ser la segona força de Girona. Ara repeteixen posició en el rànquing, però amb vuit regidors la candidatura encapçalada per Salellas pot ser suficient per pactar un tripartit independentista amb ERC i Junts.L'altra cara de la moneda és la de Junts El partit de Puigdemont recula dels nou als sis escons, que perd un dels feus principals. El desgast pels dos mandats de Madrenas i l'escissió amb el PDECat són algunes de les claus que expliquen la derrota. L'exconsellera té a les seves mans que Girona segueixi governada per un independentista. El pacte té un possible suport en els tres regidors d'ERC tot i que seran menys determinants del que es preveia en campanya. Els republicans, encapçalats perrepetien candidat per primer cop a Girona i amb els regidors aconseguits –un menys que el 2019– es mantenen com a quarta força del consistori.Completen els escons el, tots dos amb un regidor. Els populars tornen a l'ajuntament després d'una legislatura d'absència mentre que l'extrema dreta tindrà representació al consistori per primer cop. L'exregidor, líder de la marca municipal del PDECat d'Ara Girona, idesapareixen de la composició de l'ajuntament.Aquestes eleccions municipals han patit una forta. Si ara fa quatre anys van votar un 65% dels electors, aquest 2023 la participació s'ha reduït fins al 50,82%., quan els comicis van coincidir amb les eleccions europees on Puigdemont es presentava com a candidat.

