Trias s'imposa en solitari a Barcelona

Barcelona 2023 Totes les dades Cens total: 1.109.157 Escrutat 97,62% Vots comptabilitzats: 656.173 60,59% Abstencions: 426.652 39,40% Vots nuls: 6.218 0,94% Vots en blanc: 6.610 1,01% Partit Vots % Regidors

Victòria en solitari dea Barcelona amb el 92% del vot escrutat. El candidat de Junts obté 11 regidors, un més que el candidat del PSC, que obté menys 10 representants., actual alcaldessa, queda momentàniament despenjada amb 9 representants. Pel que fa a, perd la meitat dels edils obtinguts el 2019 i es queda amb només 5 en un consistori en què el PP i Vox entren amb 4 i 2 regidors. Amb aquest resultat, Trias podria governar en solitari, perquè el PSC i els comuns no sumen majoria alternativa.Què va passar fa quatre anys? ERC va guanyar les eleccions amb 10 regidors, els mateixos que Barcelona en Comú, però amb més vots. El PSC va quedar segon amb 8 representants, dos més dels que va obtenir la plataforma de(6) -auspiciada per Ciutadans- i tres més dels que va obtenir Junts (5). El PP va treure 2 regidors. Després de les eleccions, els comuns van pactar amb el PSC, però la seva majoria era insuficient per situar automàticament Colau a l'alcaldia. Van ser necessaris tres vots de la plataforma de Valls perquè l'alcaldessa fos reescollida i barrar el pas de Maragall cap a Sant Jaume. El pacte entre els comuns i els socialistes ha arribat fins al final, tot i que Collbonien la recta final cap al 28-M.La campanya de Barcelona, a diferència de fa quatre anys, ha estat exclusivament centrada en els grans debats de la ciutat, mentre que el procés ha ocupat un paper. N'han parlat més els partits de la, de fet, que no pas els candidats independentistes. La seguretat, la neteja i -sobretot- la mobilitat han centrat el cos a cos entre els candidats. Les, per exemple, han fet topar Colau amb la resta de candidats, ja sigui perquè estan en contra de projectes com aquest o bé per la manera com s'han executat en l'últim mandat.

