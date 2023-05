Albiol destrossa l'oposició i aconsegueix la majoria absoluta a Badalona

Badalona 2023 Totes les dades Cens total: 156.423 Escrutat 99,65% Vots comptabilitzats: 90.568 58,10% Abstencions: 65.311 41,89% Vots nuls: 770 0,85% Vots en blanc: 1.153 1,28% Partit Vots % Regidors

Aquest cop no hi haurà cap pacte.serà el nou alcalde dedesprés d'aconseguir la majoria absoluta amb 18 regidors en un consistori de 27 edils, amb el 100% del vot escrutat. El candidat delha destrossat qualsevol oposició i al consistori badaloní només hi haurà quatre regidors del, dos d', dos dels comuns i. Junts perd l'únic regidor que tenia i es queda fora de l'Ajuntament.Després d'anys de polarització en què l'alcaldia de Badalona ha estat en mans d'Albiol, Sabater i dos alcaldes del PSC, el candidat del PP no haurà de patir perquè un nou pacte entre la resta de formacions el deixi fora de l'alcaldia. Lacercada en campanya per Albiol li ha donat resultat. Havia apel·lat ali de partidaris delsi dels, i a la vista està, que ho ha aconseguit.Per contra, el govern del PSC, ERC, comuns i Junts no ha estat capaç de convèncer els votants. Tampoc el retorn de Sabater després del seu pas alamb la. La campanya ha girat entorn d'Albiol i els temes de debat han estat un espai on el popular s'ha sentit còmode:. Ja ningú parla del procés i això ha afavorit a Albiol. L'oposició a Badalona queda totalment destrossada i té quatre anys per reviure.

