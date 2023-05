Junts guanyaria les eleccions a Girona, segons el sondeig de TV3

tornaria a guanyar a Girona, aquest cop ambde candidata. Això és el que avança el sondeig ded'aquest vespre fet a peu d'urna. Junts aconseguiria 9 regidors, seguit de prop pel, que pujaria fins als 8 regidors. Segons el sondeig,recularia fins als 4 regidors després dels 6 escons que van aconseguir el 2019 i que els va permetre ser segona força.repetiria els 4 regidors aconseguits en les darreres eleccions mentre que eltanca la representació al consistori i aconsegueix tornar a entrar amb dos representants.Junts, eli, una mica per sota, Guanyem arribaven amb opcions a la cursa electoral més oberta dels darrers temps a la ciutat gironina. L'aposta de Junts per una cara coneguda a la ciutat com Gemma Geis permetria mantenir els nou escons del 2019, tot i baixar un 5% en nombre de votants –del 31% al 26%. El PSC creixeria i es quedaria a un escó de la victòria i només a un u per cent del percentatge de vots de Junts. Per contra, Guanyem es despenjaria de la victòria electoral que s'havien marcat com a objectiu durant la campanya.ERC, que repetia candidat per primer cop a Girona, es consolidaria com a quarta força i seria una de les clau per determinar si el relleu dea l'alcaldia és de Junts o del PSC. La remuntada general del PP a les municipals també es reflectiria a Girona i els populars tornarien a entrar a l'Ajuntament amb dos regidors, després de quedar-ne fora el 2019. La creu de la moneda seria per, que perdrien la representació.Els col·legis electorals han tancat les urnes a les 20 hores d'aquest diumenge. Amb aquest sondeig s'acaben les enquestes i arriba el moment de saber l'escrutini de què hagin votat els ciutadans gironins per saber com es conformarà l'Ajuntament durant els pròxims quatre anys.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola