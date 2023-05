Cau la participació sobretot als barris més independentistes

Així ha caigut la participació a les ciutats, en funció del suport a cada partit a les eleccions més recents

El descens de la participació a les eleccions municipals d'aquest diumenge és notable. Però no ho és homogèniament, sinó que, a dins de les ciutats, l'augmenta sobretot a aquells barris que, en els anteriors comicis locals i nacionals,. Així aquells districtes que més van optar per ERC, Junts o la CUP veuen com la participació cau entre un i dos punts més del que ho fa a aquelles zones que menys confiança els van fer. En canvi,El descens es mostra en punts percentuals respecte la participació de les 18h del 2019.El càlcul anterior s'ha fet en aquells municipis amb quatre o més districtes censals, ordenats en funció del percentatge de vots a cada partit. D'aquesta manera, s'agrupen en relació a si, dins de cada ciutat, aquestes formacions hi tenen més o menys suport que la mitjana local. Això permet identificar quins són, d'acord amb si estan més o menys decantats políticament per a cada color polític, independentment de la dinàmica municial.Aquestes dades, ja que poden abstenir-se precisament els electors d'altres formacions, a banda que, a més de la participació,entre partits. Ara bé, aquests canvis de vots es donen sobretot a dins dels blocs polítics independentista i unionista, i no tant entre un i altre bloc. Una activació baixa d'aquests districtes, per tant,, sobretot pel fet que les diferències de mobilització són estadísticament significatives.Si l'anàlisi es fa a nivell de perfil sociodemogràfic, els barris amb més o menys percentatge de gent jove o gran no presenta caigudes diferenciades en la participació. En canvi, sí que(enteses com que dupliquen el salari medià de l'Estat) i, per contra, el descens és. Aquests darrers barris, de fet, acostumen a votar més al PSC.El descens es mostra en punts percentuals respecte la participació de les 18h del 2019.

