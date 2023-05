La presidenta d'una mesa electoral a Mallorca surt a prendre un cafè... i no torna

Lad'unaelectoral d', a, ha sortit del col·legi on s'estava portant a terme la jornada d'eleccions autonòmiques, insulars i municipals, avisant que anava a prendre un cafè. PeròEls fets, que ha pogut seguir sense problemes, però la Guàrdia Civil s'ha hagut d'activar per localitzar-la. A més, han hagut d'avisar un suplent perquè la mesa quedés completa.Segons ha confirmat la Delegació del govern espanyol a les Balears, a lesla presidenta -substituta, perquè el president titular no s'havia presentat- hadel centre electoral adduint que anava a prendre un cafè. Una hora després, veient que no tornava, se li ha trucat repetidament sense que ella contestés.La, quan ha arribat el president suplent, mitja hora després que se l'avisés. La Policia Local d'Inca, mentrestant, ha anat a casa de la presidenta fugada, però els familiars han manifestat que després de prendre's un cafè ha marxat de casa i tampoc els contesta al telèfon. Finalment, s'ha activat la

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola