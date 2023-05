Collboni no renuncia a l'alcaldia i allarga la mà als comuns i a ERC

"Hem guanyat les eleccions municipals a Catalunya"

Les advertències sobre Trias, insuficients

L'entusiasme s'ha anat apagant a la seu del PSC. Dels crits d'eufòria i els aplaudiments quan han aparegut els primers resultats, al silenci i les cares llargues a mesura que avançava el recompte i Xavier Trias es posava en primera posició. El candidat socialista, Jaume Collboni, ha derrotat Ada Colau, però no n'ha tingut prou per imposar-se al candidat de Junts, que s'ha imposat amb 11 regidors per davant dels 10 del PSC i els 9 dels comuns. Malgrat els bons resultats dels socialistes a Catalunya, on han recuperat amb autoritat l'hegemonia municipal , la victòria a Barcelona era fonamental. Ara bé, Collboni no renuncia a l'alcaldia malgrat la derrota i ha allargat la mà a ERC i als comuns. "Tenim el deure d'obrir una nova etapa de progrés i estabilitat", ha afirmat.La seu socialista no s'ha començat a omplir de militants fins passades les onze de la nit, just quan Collboni havia de comparèixer per valorar els resultats, amb més de 99% escrutat. Les cares barrejaven somriures de satisfacció pels bons resultats al país -el PSC és el partit més votat, malgrat no ser el que té més regidors- i resignació, per la derrota a Barcelona. L'alcaldable, que ha passat la nit electoral amb Salvador Illa, Meritxell Batet, José Montilla i altres dirigents del PSC, ha esperat fins a tenir assegurada la segona posició, perquè el frec a frec amb Colau pel desè regidor s'ha mantingut fins al final del recompte.Quan ha arribat, ha estat rebut amb aplaudiments i crits d'"alcalde". Collboni ha felicitat els seus companys que han guanyat "clarament" les eleccions i també la resta de partits de Barcelona per la campanya feta, i ha felicitat Xavier Trias pels "bons resultats". "Hi ha un estil positiu de fer les coses, l'estil Barcelona, i ho vull reconèixer", ha dit. Collboni ha dit que milers de persones han votat PSC, que s'han traduït en 10 regidors. "Som la primera força progressista de la ciutat de Barcelona, estem contents amb els resultats", ha afirmat. Per això, malgrat que en campanya va assegurar que si no guanyava aniria a l'oposició, Collbon ha dit que Barcelona "ha votat obrir una nova etapa i també ha votat progressista", i que els partits tenen el deure d'obrir "una nova etapa de progrés i estabilitat"."El PSC no renuncia a res", ha dit, entre crits d'"alcalde, alcalde" de les desenes de persones que passada la mitjanit han aguantat a la seu. Collboni no renuncia, doncs, a pactar amb els partits progressistes per apartar Trias de l'alcaldia. Els números de PSC, els comuns i ERC sumen majoria absoluta, però ERC ja ha dit que no es prestarà a fer alcalde Collboni i que Trias ha de liderar el govern. "Som el partit del diàleg i la política útil, i amb aquest esperit afrontarem les properes setmanes", ha afirmat.Els socialistes han guanyat a Catalunya i Illa ha estat rebut amb crits de "president". "Som el primer partit de Catalunya", ha dit Illa entre aplaudiments, i ha afegit que també és el "primer partit d'esquerres" a Barcelona. Els socialistes han conservat feus importants a Catalunya, com Santa Coloma de Gramenet -Gabriel Rufián no ha servit per fer trontollar la majoria absoluta de Núria Parlon-, Sant Boi de Llobregat i ha guanyat la majoria absoluta a Sabadell. Ha guanyat Lleida i a Tarragona, i també a Girona malgrat que els independentistes poden sumar majoria absoluta. "Som el primer partit a l'Àrea Metropolitana de Barcelona i a les quatre diputacions de Catalunya", ha reblat Illa. El líder dels socialistes ha dit que avui es fa un pas més per posar "Catalunya en marxa" i ha dit que posa els resultats al servei del país.El PSC ha fet una campanya ordenada, plantejant proposes i identificant bé els rivals contra qui disparar en cada lloc. Collboni pràcticament ha obviat Ernest Maragall durant aquests últims quinze dies, i ha centrat esforços a distanciar-se de Xavier Trias per guanyar vot moderat. "Trias és el candidat de Puigdemont i Borràs, i de la inseguretat jurídica", ha dit en més d'una ocasió, sobretot en barris benestants. Els resultats han evidenciat que no n'hi ha hagut prou.i per això Collboni ha insistit que el PSC és "l'esquerra de veritat" que treballa per "tots els barris", i no només al centre. Aquest missatge l'ha verbalitzat més en zones més populars de la ciutat, sovint feus socialistes, com ara Nou Barris.Sota la premissai fent unentre haver governat els últims vuit anys amb Colau i criticar la seva obra de govern, el candidat socialista ha defensat una ciutat "endreçada ", amb una aposta per incrementar la seguretat i millorar la neteja, i per combatre l'incivisme. Ha posat l'èmfasi en l'habitatge i especialment en fer possible que pugui ser accessible per als joves. Collboni defensa un model econòmic que aposti pel creixement, per un turisme "de qualitat" i controlat, per repensar els eixos verds dissenyats per Colau -especialment la pacificació de l'Eixample- i per acollir grans esdeveniments esportius.

