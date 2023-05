Colau guanyaria per la mínima les eleccions a Barcelona, segons el sondeig de TV3

Colau també guanya les eleccions en un segon sondeig

guanyaria les eleccions municipals aper la mínima. Això és el que apunta eldeal tancament de les urnes, que situa la candidata de Barcelona en Comú en primera posició amb 10 regidors i el 21% dels vots.es quedaria entre 9-10 representants i amb només un punt menys de suports (20%) mentre quequedaria més un pèl més enrere, amb entre 8 i 9 regidors i el 18% dels vots com a tercer.La quarta posició seria per, que només arribarien als sis regidors i el 14% dels vots, mentre que la dreta espanyola tancaria la representació al consistori amb quatre regidors del(9%) i tres de(7%). Per altra banda, ni la(4%) ni(2%) niaconseguirien entrar al consistori de la capital catalana. Tot plegat deixaria a Collboni amb la possibilitat d'assolir l'alcaldia si aconsegueix els suports de Trias i el PP.La mitjana d'enquestes abans de l'entrada en vigor de la prohibició ja han assenyalat un escenari de màxima igualtat entre Collboni, Trias i Colau, però el candidat delsempre ha estat unes dècimes per sobre. Ara, el sondeig de TV3 rebaixa les seves expectatives. Els candidats desempre han estat frec a frec per la segona posició, però qui tots els sondeigs han situat sempre com el quart en discòrdia era l'alcaldable d'ERC, fet que sí que es compleix en aquest sondeig.Més pessimisme hi havia a les enquestes per la CUP, Valents, Ciutadans i Vox. Si bé a la formació d'extrema dreta se li donava alguna possibilitat de superar la barrera del 5% de vots, cosa que també manté TV3 al seu sondeig.també ha convençut als barcelonins i sumaria més representants a l'Ajuntament de la capital catalana. Per contra,es quedaria només a un 1% d'entrar al consistori.El de TV3 no és l'únic sondeig que dona la victòria a Colau. El que han elaboratassegura que l'actual alcaldessa reuniria entre 10 i 11 regidors i el 22,5% dels vots, mentre que Trias i Collboni es queden entre els 9 i els 10 representants, amb el candidat de Junts per davant sumant el 20,8% dels suports i l'alcaldable del PSC quedant-se en el 19,9%. Aquest mateix sondeig situa Maragall entre els 6 i 7 regidors (14,5%) i PP i Vox entre els dos i tres representants i sumant cadascú el 5,9% dels vots.Elsde tothan tancat les urnes a les 20 hores d'aquest diumenge, amb una participació que, en general, ha caigut als barris més independentistes. Ara és moment que comenci el recompte i que, ja sense enquestes ni sondeigs, els ciutadans de la capital catalana i de la resta de municipis del país decideixin com es conformen els ajuntaments dels pròxims quatre anys.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola