Mor electrocutada una dona mentre netejava una piscina a Lleida

Unaaquest diumenge electrocutada quan netejava una piscina en un domicili de Torrefarrera (Lleida), i el seu, menor d'edat, està ferit. Segons ha avançat el diari Segre elsd'Esquadra han rebut l'avís d'un familiar que es trobava a la mateixa casa a les 12:19 del migdia que dues persones s'haurien electrocutat en una piscina privada. Ara, n'investiguen les causes.Tal com han explicat fonts de la policia catalana a Europa Press, fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques () i dels Mossos, que no han pogut fer res per salvar la vida de la dona, que ha mort a l'acte.El fill, "que ha recuperat les constants vitals, però està inconscient", ha estat traslladat en estat greu a l'Hospitalde Barcelona.

