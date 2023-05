Mor l'escriptor Antonio Gala als 92 anys

El dramaturg, novel·lista, poeta i assagistaha mort aquest diumenge als 92 anys, segons ha confirmati la família a través d'un comunicat. Gala lluitava contra un càncer i, ara, la capella ardent s'instal·larà al saló d'actes de laEscriptor precoç, amb cinc anys va escriure un relat curt i als set la primera obra teatral, i als catorze ja va fer una conferència al Cercle de l'Amistat de Còrdova. El 1951, amb 15 anys, va ingressar a laa la llicenciatura de, i es va matricular per lliure a Madrid en dues carreres més:. Durant els seus anys universitaris, va publicar els seus primers poemes a les revistes de l'època: Escorial, Platero i Cántico, alhora que va fundar dues revistes: Aljibe i Arquero de Poesía, amb Gloria Fuertes i Julio Mariscal Montes.Més enllà de la seva gran obra,(1990) -guanyadora del-, finals de la dècada del 1950 i inicis de la del 1960, va explotar les seves facetes de poeta i dramaturg, amb el poemari(1959), pel qual va rebre el Premi Adonais de Poesia. Poc després, el 1963, va ser reconegut amb elper la comèdia. Més endavant, escriuria Anillos para una dama (1973) o Petra Regalada (1980), entre d'altres.En la seva faceta d'articulista ha treballat a diaris com Pueblo, Sábado Gráfico, Actualidad espanyola, El País i. Fins ara, col·laborava en aquest darrer diari amb la columna titulada, de la qual va publicar una recopilació el 1996. A més, diverses de les seves sèries d'articles han estat publicades posteriorment com a llibres. És el cas de Xerrades amb Troylo (1981); En pròpia mà (1985); Quadern de la dama de tardor (1985); Dedicat a Tobías (1988); La solitud sonora (1991) i A qui amb mi va (1994). A més d'articulista, també era conferenciant sobre temes literaris, especialment de teatre, i darrerament es dedicava al

