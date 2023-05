Vilarroya, el primer municipi en tancar les urnes, supera el seu propi rècord i vota en 29 segons

Ho han tornat a aconseguir., a, ha estat de nou el primer municipi de l'Estat a tancar les urnes. En aquesta ocasió, a més, superant el seu propi rècord, ja que elscensats han votat en poc més de, com ha relatat l'actual alcalde i candidat a revalidar el lideratge del consistori,La pràctica dona experiència i els habitants de Villarroya ja saben perfectament què han de fer. ". Som set, tres són a taula, tres més de suplents i una altra persona més. Així que, per a les 8 del matí, ja estàvem tots aquí esperant", ha relatat Pérez. Tot, en unes eleccions municipals i autonòmiques, en què en haver-hi dues urnes, la cosa es posa una mica més complicada. Si bé, els veïns de la localitat estaven especialment motivats, perquè, com ha assenyalat Pérez, "".Villarroya fa anys que té el reconeixement de ser el primer poble a tancar les urnes electorals. Una circumstància que va començar com una cosa casual, però que ja s'ha convertit en una, segellada fins i tot per la massiva presència de mitjans de comunicació a la localitat, que esperaven per fer-se ressò del rècord.", ha assenyalat encara una mica sorprès l'actual alcalde de Villarroya,, ja que va prendre possessió per primera vegada l'any 1973 i ha anat encadenant mandats des de llavors. D'aquesta manera, el mes de setembre que ve -si revalida el lloc, un fet que ells ja coneixen perquè han fet l'escrutini de bon matí, però fins a les 20 hores no ho poden dir- complirà 50 anys com a primer regidor del municipi. "", ha assegurat.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola