Una taca solar podria descarregar una flamerada sobre la Terra i preocupa els astrònoms

Els astrònoms d'arreu del món miren preocupats cap al, després que s'hagi detectat unaque podria descarregar una flamerada sobre la terra que desfermés una tempesta de radiació. Es tracta de l', que es pot veure a simple vista amb unes ulleres dissenyades per als eclipsis, i es calcula que hi ha unde desencadenar en aquest fenomen.Les ratlles solars complexes o grups de taques solars poden ser la font d'esdeveniments explosius com ara erupcions i ejeccions de massa que generin. Aquests fenòmens energètics influeixen a la capa atmosfèrica més externa del Sol, l'heliosfera, amb el potencial d'impactar la Terra i la nostra infraestructura crítica, explica laen un comunicat.De fet, aquesta setmana, el flamantde la NSF ha publicat vuit noves imatges del Sol que mostren una varietat de taques solars i regions tranquil·les del Sol. Les seves observacions ajudaran els científics solars a comprendre millor el camp magnètic de l'estrella i els impulsors de les tempestes solars.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola