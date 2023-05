La participació cau més de tres punts a Catalunya però resisteix a Barcelona

Així ha evolucionat la participació en les eleccions municipals, des del 1991

Percentatge de participació territorial

Evolució de la participació respecte 2019

La, a les dues del migdia, segons el primer, passant del 35,7% al 32,3%. A Barcelona, en canvi, s'ha mantingut força, amb un descens de tan sols vuit dècimes, del 35,3% al 34,5%. Aquest és, de fet, el segon millor resultat a la ciutat des del 1995, només superat pels nivells del 2019, illeugerament.Al gràfic inferior podeu observar l'a tot Catalunya i a cadascun dels seus municipis. Tot i això, més avall podeu consultar també mapes interactius amb el nivell de participació per a tots els municipis, comarques i districtes de Barcelona , així com també d'altres amb l'evolució de la participació respecte les eleccions de 2019 en aquests mateixos àmbits territorials.Selecciona l'àmbit territorial de què voleu veure'n resultats:Clicant, buscant o passant el cursor per damunt de cada municipi, districte o comarca, n'apareixen les dades concretes.Selecciona l'àmbit territorial de què voleu veure'n resultatsEls municipis, districtes i comarques en verd han incrementat la participació respecte el 2019, mentre que aquells en vermell l'han vista reduïda. Clicant, buscant o passant el cursor per damunt de cadascun d'ells, n'apareixen les dades concretes.

