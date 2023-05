El jutge creu que l'assassí del club de tir de Canovelles seguia un «pla premeditat»

El jutge encarregat de cas del jove exmilitar acusat de la mort de l'encarregat del club de tir de Canovelles trebala amb la base que es va tractar d'un "pla premeditat" i no una acció impulsiva, tal com explica El País. La caua està en curs i el jove es troba internat al. A l'home de 19 anys se li imputen els delictes d'homicidi o assassinat, dues detencions il·legals, tinença il·lícita d'armes i un delicte de resistència o atemptat en connexió amb delictes lleus de lesions.El presumpte assassí va ser detingut a lesdel 9 d'abril a l'del barri del Carmen de Múrcia, on va arribar en un turisme que no era de la seva propietat, sinó de. Va apuntar els agents amb l'arma, però va ser reduït i no va provocar ferits. La policia creu que volia agafar un tren, però en desconeix la destinació.Segons van explicar fonts policials a l'Agència Catalana de Notícies (ACN), els fets que van desencadenar-ho tot van passar cap a les 19:30 de la tarda del dia anterior. Quan agents es van personar al lloc, van trobar el propietari del club de tir ferit greu per arma de foc. I, tot i que un grup d'efectius delli van fer tasques de reanimació, els intents van ser en va i va perdre la vida.Catalunya Ràdio va informar que després de l'atac, l'autor dels fets hauria entrat al cotxe d'una dona i, a. Des d'aleshores, la Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Policial Metropolitana Nord ha obert una investigació per esclarir el succés.En un comunicat, l'va lamentar profundament la mort del treballador del club de tir, que segons va informar el consistori és veí de. Pel que fa al presumpte autor dels fets, l'Ajuntament assegura que és veí d'un altre municipi del Vallès Oriental, sense concretar-lo.

