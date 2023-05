El mètode viral d'una influencer japonesa per plegar roba i que ocupi poc espai

Economitzar espai és una obligació física per a molts. Estalviar temps, un desig d'altres pel que fa a l'armari. Sigui com sigui, la influencer japonesaté la solució. Coneguda per revolucionar la decoració i la neteja de la llar amb mètodes innovadors per ordenar i organitzar els espais -i multimilionària gràcies als seus llibres, sèries i campanyes-, ara ha regalat un nouals seus seguidors perEs tracta d'una tècnica per estalviar espai i que destaca per la seva simplicitat i efectivitat. Primerament, cal col·locar el jersei sobre una superfície plana, plegar-lo per la meitat deixant una màniga sobre l'altra, doblegar els extrems cap al centre -amb la part davantera cap endavant i creant un rectangle-. A partir d'aleshores, cal anar plegant el jersei per la meitat fins que ja no es pugui més.L'objectiu és crear peces compactes i uniformes, visibles i ordenades per no corrompre-ho tot quan es vol emprar un dels jerseis. Si bé, una imatge val més que mil paraules i la influencer ha elaborat unen què explica el mètode amb detall i de manera gràfica.[youtube]2/https://www.youtube.com/watch?v=GhU29OcZ95w[youtube]

