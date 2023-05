El Barça i el Madrid es veuran les cares al play-off per pujar a segona

🎶 𝐔𝐧 𝐝𝐢𝐚 𝐝𝐞 𝐩𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐫𝐭𝐢𝐭, 𝐚𝐥 𝐠𝐨𝐥 𝐧𝐨𝐫𝐝 𝐯𝐚𝐢𝐠 𝐚𝐧𝐚𝐫...



...𝐝𝐞𝐥 𝐁𝐚𝐫𝐜̧𝐚 𝐬𝐨𝐜 𝐬𝐮𝐩𝐩𝐨𝐫𝐭𝐞𝐫 𝐢 𝐬𝐞𝐦𝐩𝐫𝐞 𝐭’𝐚𝐧𝐢𝐦𝐚𝐫𝐞́, 𝐚𝐥𝐞𝐞, 𝐚𝐥𝐞𝐞𝐞𝐞, 𝐚𝐥𝐞𝐞𝐞𝐞𝐞 🎶#ForçaBarça 💙❤️ pic.twitter.com/4lcCqU2G1k — Barça Atlètic (@FCBarcelonaB) May 27, 2023

Crèiem que s'havien acabat els, però no. Bé... ara és l'hora dels. I és que eli eles veuran les cares alper pujar a. Concretament, a les semifinals que decidiran quin dels dos filials s'enfrontarà al guanyador del Celta B-Eldense per tenir una plaça a ladel futbol espanyol.Després de dues derrotes consecutives, elshan aconseguit avuiper la mínima a la UD Logroñés gràcies a un gol del juvenil, que ha permès que l'equip seguís somiant amb l'ascens. Per la seva part, els blancs són el tercer classificat de l'altre grup.El porter suplent del Barça, però titular amb el Barça Atlètic,, ha estatper mantenir ladel Johan Cruyff a. De fet, el vigatà ha fet una parada espectacular poc abans del descans que ha permès als blaugrana anar al vestidor amb menys patiment. Aleix Garrido ha aconseguit marcar al minut 70 i ha classificat els blaugrana per a les semifinals.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola