«Magic Mountain», millor pel·lícula del 26è DocsBarcelona

La pel·lícula georgianade Mariam Chachia i Nik Voigt, s'ha emportat el premi a la, lliurat aquest dissabte al vespre al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) i dotat amb 5.000 euros. El jurat, presidit per la directora Isabel Coixet, n'ha destacat la "" i el fet que té ", la història d'un país i el seu paisatge", segons ha informat el festival. Alhora, s'ha atorgat una menció especial a, un homenatge a la bailaora barcelonina Antonia Singla Contreras que, a més, ha guanyat elA banda del premi a millor pel·lícula i el guardó del públic, el DocsBarcelona ha reconegut la producció colombiana, de Clare Weiskopf i Nicolas van Hemelryck, amb el. El guardó, dedicat a la millor pel·lícula de la secció dedicada a la producció de la Península Ibérica i l'Amèrica Llatina, destaca el valor de la posada en escena de la proposta, que retrata un grup de noies d'una casa d'acollida de Bogotà.Elha estat per a Lyra, dirigida per Alison Millar, per la defensa que fa del periodisme 25 anys després dels acords de Divendres Sants a Irlanda del Nord. Who I am not ha estat guardonada amb elt, destinat als directors debutants de la Secció Oficial Panorama. La seva autora, Tünde Skovran, ha estat reconeguda per un film sobre la identitat amb un gran sentit de l'humor en un entorn dur i ple de prejudicis.Per la seva banda,, de Hanka Nobis, s'ha endut el, atorgat per joves d'entre 16 i 21 anys., de Dhanraj Barkote, ha guanyat el, mentre que, de Maia Kenworthy, ha estat reconeguda amb elatorgat pels alumnes d'ESO i Batxillerat del DocsBarcelona. Finalment, el, atorgat pel públic assistent a les projeccions de la xarxa de 70 sales del DocsBarcelona del Mes l’any 2021, ha anat a parar a

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola