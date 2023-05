Torna el vell ordre

Els que guanyen

Els que perden

Avui no et perdis

L'efemèride

L'aniversari

Un 29 de maig de l'any 1917 naixia a Massachusetts, als Estats Units, el president nord-americà John Fitzgerald Kennedy, que moriria assassinat per un franctirador a Dallas el 1963 quan ostentava el càrrec. Era del Partit Demòcrata i pertanyia a una adinerada (i àmplia) família catòlica d'origen irlandès. Va ser escollit per al càrrec el 1961 i en el seu curt, polièdric i icònic mandat va viure la crisi dels míssils amb Cuba, les protestes pels drets civils, la construcció del mur de Berlín o el començament de la guerra del Vietnam. El seu assassinat va impactar brutalment el país i ha estat font de molta filmografia i de teories de la conspiració ben diverses. El va substituir el seu volcànic vicepresident, Lyndon B. Jonhson. Cinc anys després també van matar el seu germà Robert, que havia estat fiscal general. Us deixo aquest En Guàrdia! de Catalunya Ràdio, amb el nostre company Pep Martí de convidat, sobre els magnicidis dels Kennedy.

subdirector de Nació

