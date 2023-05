Mor un influencer després de retransmetre en directe com es bevia botelles de licor xinès

Undesprés de retransmetre en directe com esdiverses botelles delnacional, d'alta graduació alcohòlica, segons informa la CNN. El creador de contingut, anomenat Sanqiange, s'haviaper veure quin dels dosBaijiu, un licor amb una graduació que oscil·la entre el 30 i el 60%.Un amic del mort ha revelat que els fets van ocórrer la, després que Sanqiangeel vídeo mitjançant el seu canal oficial de Douyin (una xarxa social). El repte va concloure a la una de la matinada i la família de l'streamer es va trobar el seudel mateix dia."No sé quant havia consumit abans de sintonitzar el programa, però en l'última part del vídeo el vaig veure acabar-se tres botelles abans de començar amb la quarta", va dir l'amic de l'influencer. De fet, aquest streamer teniad'haver-sea ell mateix participant en concursos similars en què es, i elsa l'aplicació.Segons la CNN, la mort de l'influencer alimenta el. I és que les autoritats xineses fa anys que paren atenció amb els luxosos estils de vida d'alguns streamers i dels extravagants reptes a què participen, sent imatge referent per als més joves.

