La venda de productes de comerç just creix un 221% en els últims cinc anys

La venda de productes dea l'Estat espanyol va arribar alsl'any 2022, segons un informe de, que certifica aquesta mena de productes a Espanya i Portugal. Això suposa un creixement delen els últims cinc anys. La certificació Fairtrade representa un 95% dels productes de comerç just que es venen a espanya.Segons el director de l'ens que ha fet l'estudi,, el context actual és "un repte: alta inflació, fort increment dels costos i disminució del volum de consum a les llars". I tot i aquest entorn hostil, observen com tant els productors com els consumidors aposten per un comerç que impulsa "el desenvolupament social, econòmic i ambiental".Segons l'estudi, un 66% dels consumidors aposten per productes més sostenibles per garantir que els productors. Gairebé nou de cada deu consumidors tenen més probabilitats de ocmprar un producte quan pot veure d'on ve, i quatre de cada cinc està d'acord amb que el segell Fairtrade fa que sigui més fàcil decidir si un producte es produeix de manera ètica o responsable, explica Goicoechea.El producte més venut és el, amb un 70%. Això suposa unes vendes de, un 7,8% de la quota del mercat total i un creixement del 3,6% respecte a l'any anterior. També ha augmentat el consum de(5,3%), i, entre d'altres (14%). Per contra, les vendes de cacau i te sense certificació han caigut un 5% i un 10,8% respectivament."El comerç just segueix creixent cada any, però cal seguir creant consciència social", diu Goicoechea. Aquest és un tipus de comerç que vol proporcionar eines de compromís contra elL'informe destaca que gràcies al consum de productes certificats, productors i agricultors han rebut una ajuda directa degràcies a l'anomenada Prima Fairtrade, destinada a aconseguir millores en els seus negocis i operacions, i a les seves comunitats. Els productes que més aporten a aquesta prima són el cacau i el cafè. Aquesta prima, doncs, és unade diners que es paga per sobre del preu acordat pels productes, i que els productors decideixen democràticament com fer servir.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola