Quant de temps es pot estar de baixa laboral com a màxim?

Laés una situació en què es pot trobar qualsevol treballador al llarg de la seva vida, per més o menys temps en funció de la dolència o la gravetat d'aquesta. La incapacitat, però,, com queda estipulat a la Seguretat Social i recull el portal 20minutos.com.Segons expliquen des de la, la baixa per incapacitat temporal és un "subsidi diari que cobreix la pèrdua de rendes del treballador que es produeixen per una malaltia comuna o un accident laboral, malaltia professional o accident de treball i els períodes d'observació per malaltia professional".Així, tots els treballadors inclosos en qualsevol règim de la Seguretat Social i els empleats delinclosos en el sistema especial de treballadors agraris que hagin optat per incloure aquesta prestació, tenen dret a beneficiar-se d'aquest subsidi.Però quina és lade la situació d'incapacitat temporal? En el cas d'una malaltia o un accident, el màxim és de, "si durant aquest transcurs es preveu curació". Així, el màxim de temps que es pot estar de baixa laboral és de. En cas que el termini previst per curar-se superi els 180 dies, no es podrà prorrogar el subsidi i s'iniciarà un, tot i que les seqüeles invalidants no siguin definitives.En casos de períodes d'observació de malaltia professional, el límit és de"quan s'estimi necessari per a l'estudi i diagnòstic de la malaltia", afegeixen des de la Seguretat Social.

