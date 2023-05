Els cinc materials que tenen l'entrada prohibida al microones

Qui no téa casa? Aquests'ha convertit en un imprescindible de les nostres cuines per les múltiples facilitats i funcionalitats que té. Tot i que la majoria de persones només l'utilitza per, el microones és una eina molt versàtil perquè permet fer moltes altres funcions.Tot i que el seu ús és molt senzill, cal tenir present que no tot val. De fet, hi ha alguns materials que no poden introduir-se al microones perquè les conseqüències poden ser perilloses, fins al punt que l'electrodomèstic es pot arribar a cremar. Segons l'(OCU), aquests cinc materials són d'entrada prohibida al microones. Tot i això, abans cal recordar que: pot trencar-se.1. Elestà totalment prohibit al microones perquè es pot incendiar. A més, amb les ones que emet, pot produir vapors perillosos en contacte amb la calor. Atenció, tot i que les bosses de crispetes semblin del mateix paper, aquestes sí que estan preparades per poder estar dins del microones sense problemes.2. Els, igual que el paper d'alumini, prohibidíssims. És igual que estiguin plens o buits, si els posem al microones poden explotar i tenir conseqüències indesitjades. També cal anar alerta amb les peces de vaixella que incorporen detalls fets amb pintures metàl·liques.3.? Depèn. Cal revisar si l'envàs indica que és apte per a microones, perquè molts dels que són de menjar per emportar tenen una qualitat pèssima i poques garanties d'ús. Passa el mateix amb les bosses comunes, que no es poden utilitzar perquè hi ha perill que es fonguin.4. Lesque inclouen aliments frescos embolicats amb paper film estan fetes a base de poliestirè estès, un material que no està gens preparat per ser utilitzat al microones ja que no suportaria la temperatura.5. Elssón un altre material que no hauria d'entrar mai al microones. Per què? Ben fàcil, poden incendiar-se.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola