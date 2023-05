L'Oficina Regional per a Europa de l's'ha mostrat favorable a que lesincloguin, en el seu etiquetat, els riscos que comporta el seu consum, com el desenvolupament d'un. Així ho ha explicitat, assessora regional per a Alcohol, Drogues Il·lícites i Salut Penitenciària de l'OMS a Europa, en un comunicat."Els danys de l'alcohol ens afecten a tots: famílies, comunitats i societat", diu el comunicat, que també afegeix que no s'hauria d'instar les persones a "beure de manera responsable" sinó que caldrial'opinió pública sobre les conseqüències deserà el primer país de laque, a partir de 2026, garantirà que tots els productes alcohòlics incloguin un advertiment sobre elsderivats del consum d'alcohol. "Elogiem Irlanda pel seu enfoc progressista, en donar prioritat a la salut pública i establir un precedent a la UE", afirma Ferreira-Borges.Així, amb la nova normativa, els productes alcohòlics inclouran informació important com eli els, advertiments sobre els riscos de consumir alcohol durant l'i càncers causats per l'alcohol. A més, la normativa irlandesa estableix especificacions detallades sobre la mida, el color i altres elements d'aquests avisos, per garantir la, i obliga a facilitar informació sanitària similar en locals amb llicència.El consum d'alcohol provoca més de, entre les quals. A la Unió Europea, els nivells de consum d'alcohol de lleugers a moderats van ser els responsables denous casos de càncer l'any 2017, gairebé la meitat van ser càncers de mama femenins.La secretària d'Estat de Salut Pública, Benestar i Estratègia Nacional sobre Drogues d'Irlanda,, descaca que l'evidència mèdica és clara: "Un risc de càncer es produeix fins i tot als nivells més baixos de consum d'alcohol".Les autoritats del país han explicat que aquesta decisió sobre l'etiquetatge s'ha pres després de veure les "estadístiques alarmants" sobre els perjudicis relacionats amb l'alcohol a Irlanda, a més d'una "escassa conscienciació" de la població sobre aquests: una l'Enquesta Irlandesa de Salut anual, que es fa a més de 7.000 persones, creia que era segur consumir una petita quantitat d'alcohol durant l'embaràs, i gairebé eldesconeixia els riscos de malalties com el càncer de mama. Les menys conscients, a més, eren del grup d'edat d'entre 15 i 24 anys.

