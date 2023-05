Apareixen pintades «intimidatòries» al domicili de l'alcaldessa de Sabadell

Elha denunciat que aquesta matinada s'han produïtal domicili particular de l'alcaldessa,, que estan signades en nom de la. L'entitat s'ha afanyat a desvincular-se d'aquestes pintades: "No som responsables d'aquesta acció".Les pintades fan servir lemes i símbols d'ocupació, i fins i tot la signatura de la PAHC: "Marta Farrés, la lluita està als carrers" i "La PAHC manda y no tu panda" són dos dels grafitis que s'han escrit a la façana de l'immoble de l'alcaldable del PSC a Sabadell. Però la PAHC insisteix: "Si l'hem d'anar a buscar, ho fem als plens, als seus actes o als debats televisius", ja que la seva lluita és "contra el capitalisme i laque la Marta Farrés i el PSC exerceixen", continua la Plataforma, que remarca que la seva crítica és "com a alcaldessa i com a partit, mai més enllà ni com a persona".Segons informa el Diari de Sabadell, el PSC ha emès un comunicat en què critica aquesta acció "antidemocràtica" i "l'atac a la intimitat", que consideren "assetjament personal", i critiquen l'per haver difós la ubicació del domicili de l'alcaldessa en el pregó de la Festa Major.