Una allau arrossega Kilian Jornet quan intentava coronar l'Everest

L'intent de Kilian Jornet d'ascendir a l'Everest per la cara oest ha fracassat. Així ho ha anunciat el mateix atleta de muntanya al seu compte d'Instagram, en què narra la seva experiència. "No vaig arribar al cim que volia", comença la publicació. Jornet diu que creu que "el com és molt més gran i important que el què", i per això diu que l'escalada va ser, "simplement, perfecta". "Com un gran trencaclosques amb totes les peces excepte una: el cim", acaba.



L'escalada va començar per una esquerda per arribar a l'ala oest, amb unes "": gel blau, amb una capa superior de neu profunda, dues escalades cap amunt i una cap avall a una alçada de 1.000 metres... a més, en arribar a la cresta feia molt de vent, cosa que el va fer quedar-se unes tres hores sota una cornisa per calmar-se, observant altres alpinistes que seguien altres rutes.Quan el vent va aturar-se, va continuar cap als peus de l'esquerda- que porta el nom de l'escalador que, junt ambvan fer aquesta ruta per primera vegada, el 1963 -, en unes condicions "perfectes". Però uns centenars de metres més endavant, una nova alenada de vent va fer que una allau. "Dubtava entre continuar o girar cua, i vaig decidir-me per la segona opció", relata Jornet. Durant el descens, encara va haver de conviure amb fortes nevades. "Bé, un, on tot era més que perfecte excepte que no vaig fer el cim", conclou Jornet.

