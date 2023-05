Vídeo | Un peix enorme s'apropa a un bussejador per demanar-li menjar com si fos la seva mascota

**mi psicólogo**: el pez cuñao no existe, no puede hacerte daño.



**el pez cuñao**:👇🏻

pic.twitter.com/mwgGPkU6xI — ChocolateSexy (@fenixzintas) May 26, 2023



Aquesta mena de peix és una espècie que viu als mars del Japó, Corea del Sude i el mar de la Xina Meridional. És especialment conegut per una peculiaritat biològica: que canvia de sexe. Tots els kobudai neixen com a femelles, i quan creixen prou, propo dels deu anys, s'allunyen de la seva zona habitual per acomodar-se en una cova o cavitat, i en surt al cap de poc temps convertit en mascle.

Unha arrencat molts somriures a les xarxes socials per una actitud curiosa davant d'unque intenta obrir unamb un martell, posant-s'hi tan a prop que fins i tot l'home l'ha de fer apartar per continuar amb la seva feina. "El meu gos cada cop que entro a la cuina", diu un dels usuaris que respon al tuit del vídeo viral, que ha recollit el portal 20minutos.com.Mentre el bussejador colpeja el cargol marí, el peix s'hi acosta sense cap mena de por i es mira atentament el que fa. I, com diu l'usuari, sembla ben bé que el kobudai estigui esperant amb candeletes el seu aliment, un comportament amistós i que l'assimila al d'unaEl "peix cunyat", el "peix jubilat", un Pez-ado... són nomésamb què els usuaris de Twitter bategen l'animal per la seva actitud.

