Una àvia demana 20 dòlars l'hora per fer-se càrrec del seu net

Una usuària deha despertat un intens debat quan ha explicat la seva situació familiar a través d'aquesta xarxa social. @erika_urrrika ha explicat que la seva mare li cobraLa jove, de 29 anys, explica que tant ella com la seva parella tenen unaque els impedeix cuidar el seu fill, ja que treballen a jornada completa, i no estan disposats a pagar per la cura del nen, segons explica el portal Yasss. Així, van decidir demanar-ho a l'àvia de la criatura, mare de la noia, que els demana 20 dòlars per hora. L'àvia diu que no és responsabilitat seva fer-se càrrec del nen, ja que ella "ja havia criat els seus propis fills" i considerava que "ja era massa gran" per fer-ho.D'opinions dels usuaris n'hi ha de tota mena. Per una banda, hi ha els que pensen que l'avia del menut està essentamb la seva mare, i per una altra, els que consideren que la parella hauria d'haver estatabans de tenir un fill. Altres usuaris també han assenyalat que, de fet, els serveis de cures infantils tenen unsals que els planteja l'àvia.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola