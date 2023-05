Mor Màrius Díaz, primer alcalde de Badalona de la democràcia

, primer alcalde de Badalona de l'època democràtica, ha mort aquest dissabte a l'Hospital de, on va néixer l'any 1933. Militant del, va ser alcalde entre 1979 i 1983 amb un govern de coalició amb els socialistes. Segons informen diversos mitjans de comunicació, estava ingressat a l'hospital a causa d'unaque s'ha complicat a causa de la, i no s'ha pogut tractar quirúrgicament.Díaz va arribar a Barcelona procedent de Barbastre per iniciar els seus estudis de, i es va allotjar amb una família de Badalona que tenia un, en el que treballava de manera esporàdica. Així, quan va acabar els estudis va obrir una fosa de metall. Durant els anys 60, el seu taller era on s'imprimien les octavetes del PSUC de manera clandestina. El partit li va proposar liderar la llista de les primeres, i va resultar escollit alcalde l'1 d'abril de 1979.Del seu mandat en destaquen lade tots els carrers de Badalona, el desplegament dels, i es van construir escoles públiques, centres cívics, mercats municipals, instal·lacions esportives i la primera pedra de l'. També va consolidar lesi va ser fundador de l'Associació de Veïns del Gorg.L'any 1983 es tornava a presentar com a cap de llista, però aquest cop no va ser escollit. El 1995 torna a anar a les eleccions, ara ja amb, força que va quedar segona amb set regidors. Abans, del 1984 fins al 1988, va ser diputat al Parlament de Catalunya, substituint. L'any 2020 va ser nomenat fill adoptiu de Badalona.

