Una dona d'Ohio de 77 anys es casa amb si mateixa, «l'amor de la seva vida»

La ceremonia tuvo lugar el 13 de mayo en Goshen, Ohio



és una dona de 77 anys d'Ohio, als EUA, que, farta d'esperar que aparegués l'amor de la seva vida, va decidir. La dona, que viu en una residència, es va casar el passat 13 de maig en una cerimònia a la qual van assistir els seus veïns, amics i familiars.Aquest no és, però, el seu primer. Fideli ja havia estat casada el 1965 en un jutjat estatunidenc amb la seva parella. "Ens vam casar i, immediatament ell se'n va anar a treballar i jo a casa". Nou anys després es vanI ara, 49 anys més tard, la Dorothy ha decidit casar-se, una cosa que el digital Today explica que "fa normalment per animar els altres residents". A la cerimònia no hi va faltar cap detall: el... així és com va aconseguir complir el somni de la seva vida: casar-se amb l'amor de la seva vida.

