Emoció, controvèrsia i una audiència rècord: l'onzena gala d'«Eufòria» deixa el primer finalista

Quins són els sis semifinalistes d'Eufòria?

Alèxia , de 21 anys i vinguda des de Constantí, estudia teatre musical a l'Institut del Teatre.

, de 21 anys i vinguda des de Constantí, estudia teatre musical a l'Institut del Teatre. Jim , també té 19 anys i toca els mateixos instruments que el Jan, ella, però és veïna de Granollers i balla swing.

, també té 19 anys i toca els mateixos instruments que el Jan, ella, però és veïna de Granollers i balla swing. Sofia , una barcelonina de 23 anys que ha estat els últims anys a Nova York per trobar la seva essència.

, una barcelonina de 23 anys que ha estat els últims anys a Nova York per trobar la seva essència. Carla , una professora de música de 23 anys, criada a Terrassa que ha estudiat educació infantil. També toca la guitarra i l'ukulele.

, una professora de música de 23 anys, criada a Terrassa que ha estudiat educació infantil. També toca la guitarra i l'ukulele. Tomàs, de 17 anys i és d'Araós. Detalla que els seus pares són músics i que van ser ells qui li van traslladar la passió per la música. Toca l'ukulele i el piano. S'identifica com una persona curiosa i alegre. Li agrada molt Frank Sinatra i Elvis.

Nit històrica al plató d'. El talent show deha batut la nit d'aquest divendres elde la temporada amb un 23,8% de quota de pantalla, en una onzena gala màgica en què s'ha conegut el primer finalista. D'altra banda, l'es va haver d'acomiadar dels seus companys, després d'una votació molt ajustada i que va batre elde tota la història del programa, amb 140.465 decisius, gairebé 100.000 més que en la darrera gala.Concretament, han seguit l'emissió fins a 399.000 espectadors, amb una audiència acumulada de 768.000 televidents i. Unes xifres que només superen les de la final de la primera edició del concurs. Amb tot, TV3 va ser la cadena més vista de divendres a Catalunya, amb un 16,1% de quota, a 5,4 punts de la segona opció.L’, la, l’, la, lai elvan presentar aquesta setmana els seus temes amb excompanys eufòrics a les segones veus. La Jim va portar a l’escenari un dels himnes més cantats a Catalunya,, de Sau; la Carla va defensar una cançó icònica per a ella i per a tots amb el, d’Oques Grasses; mentre que l’Elena va explotar la seva faceta de vedet amb una de les seves cançons preferides,, de Liza Minnelli; i la Sofia clavava, de Tino Casal, amb un vestuari salvatge. En Tomàs, després de ser el concursant favorit de la darrera gala, va fer emmudir al públic del plató amb, de Woodkid; i l’Alèxia el va emocionar amb, d’Agnes.A més, per primera vegada, els eufòrics van formar parelles per interpretar dos temes cada un:, de Lady Gaga i Beyoncé, amb l’Elena i la Jim als micròfons; mentre que el duet de l’Alèxia i el Tomàs, que van fer plorar fins i tot al jurat amb, del musical Mar i cel; i les dues veus increïbles de la Sofia i la Carla van crear sensació ambde les dives Mariah Carey i Whitney Houston.

