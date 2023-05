Un llamp travessa una dona de dalt a baix a Màlaga

Una dona va serdiumenge passat, mentre estenia la roba en un estenedor a la població malaguenya d'Estación de Cártama. Segons recull el 20minutos.com, la dona va resultar il·lesa.La dona explica que el llamp "li va travessar el cos sencer: va entrar per una espatlla i va sortir pel peu". Aquesta veïna considera "un miracle" que. Després de l'impacte del llampec, es va arrossegar cap a l'interior de la casa, i notava els braços adormits i l'abdomen negre. A dins, la va socórrer el seu marit.Immediatament la van portar a l'Hospital del Valle del Guadalhorce, on va ingressat a la. Després de fer-li les proves mèdiques pertinents, el personal sanitari va concloure que l'electricitat no li havia arribat al cor. Tot i això, la van traslladar a l'Hospital Universitari Virgen de la Victòria, a Màlaga, per. "Com que tot estava bé, em van donar l'alta un dia després, però jo segueixo atordida, entre l'impacte i que vaig caure cap enrere, encara m'estic recuperant", explica la dona.A més de la dona, quan va caure el llamp també hi havia prop, que malgrat l'ensurt i els nervis, els veterinaris han determinat que es troba en perfectes condicions.

