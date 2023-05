Els #BombersBCN hem intervingut en un accident de trànsit a la ronda del Litoral. Hi ha hagut dos vehicles implicats i 4 persones han resultat afectades, dues d'elles ferits greus. @GUBBarcelona també ha participat en la intervenció. pic.twitter.com/TYZPE7QLML — Bombers Barcelona (@BCN_Bombers) May 27, 2023

Gran accident de trànsit a la. Un cotxe ha estat envestit per un camió el matí d'aquest dissabte per causes que encara es desconeixen i dos dels passatgers han resultat ferits greus, segons han informat els. Altres dues persones han hagut de ser evacuades, ferides menys greus.Concretament, el sinistre s'ha produït poc abans de les 9:00 hores, entre les sortides 23 i 22 en direcció Llobregat. Latambé ha intervingut i ha tallat un carril de la via. Pels volts de les 10:00, però, la circulació ha quedat restablerta.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola