Per què Collboni no ha pogut guanyar a Barcelona?

Un pacte d'esquerres, l'única opció per a Collboni

El missatge durant tota la campanya ha estat clar: elés el favorit per guanyar les eleccions. El cert és que les enquestes somreien els socialistes, que el partit va a l'alça a Catalunya, que valora positivament l'obra de govern a Espanya. De tota manera, això ha estat insuficient perquè Jguanyi les eleccions a Barcelona, on s'ha imposat Xavier Trias amb 11 regidors.No n'hi ha hagut prou amb la intensa presència de ministres del govern espanyol ni l'arribada deper tancar la campanya, ni tampoc els intents de captar el votant progressista descontent amb Colau, els moderats espantats per l'unilateralisme de Junts, i els votants de Ciutadans i Valents que han saltat del vaixell davant la desaparició de les seves formacions.El candidat Collboni era optimista, però la divisió del vot moderat entre Collboni i Trias, i la crescuda de Vox, ha deixat el candidat del PSCi amb poques opcions de governar a Barcelona. La desintegració detampoc ha beneficiat els socialistes tant com preveien, i els vots espanyolistes podrien haver beneficiat l'extrema dreta -Vox irromp a l'Ajuntament- i el PP, que millora resultats.La maniobra de Collboni d'ara fa quatre mesos, un moviment que li ha estat retret en campanya, no ha acabat de convèncer els votants. Collboni va vendre l'estratègia per poder fer campanya amb més llibertat, però no ha servit per guanyar. Els mals resultats del-Barcelona era la principal aposta dels socialistes- tampoc han beneficiat el PSC. L'escàndol per la presumpta compra de vots en diversos punts de l'Estat podria haver espantat algun potencial votant socialista.El candidat del PSC es troba ara en situació complicada, tot i que no s'han evait encara totes les opcions per ser alcalde. Podria buscar un-amb els comuns i ERC- per sumar majoria absoluta i apartar Trias. Collboni haurà de canviar, això sí, el criteri exhibit en campanya. "En democràcia, si no guanyes, perds; i si perds, vas a l'oposició", ha dit més d'una vegada. Xavier Trias ha guanyat les eleccions malgrat "l'onada socialista", que sí que s'ha visibilitzat a la resta del país amb victòries importants a les principals capitals.El tripartit d'esquerres és viable numèricament, però difícil políticament. Els comuns sí que podrien acceptar investir Collboni per impedir un govern de Trias, però difícilment ERC es prestarà a aquesta operació, que suposaria contradir tota la seva estratègia de desgast del PSC i també canviar el criteri de tota la campanya, que Maragall ha basat en carregar contra el PSC i negar-los qualsevol pacte.

